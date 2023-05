Accordo Esercito-Cira contro la minaccia dei droni

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Il capo di Stato maggiore dell'Esercito Pietro Serino e Antonio Blandini, presidente del Cira, il Centro italiano ricerche aerospaziali di Capua, nel Casertano, hanno firmato un accordo di collaborazione nel settore aerospaziale e del contrasto alla minaccia introdotta dagli aeromobili a pilotaggio remoto, i droni. La firma è avvenuta a Roma, presso il Circolo Ufficiali Pio IX.

Blandini ha sottolineato che "l'ambito aerospaziale è e sarà sempre più decisivo in una prospettiva congiunta di ricerca e di difesa. Questo accordo costituisce un momento importante nel rafforzamento della collaborazione e degli scambi tra noi, che sono già consistenti e che, nell'interesse del Paese, auspico possano sempre più consolidarsi. Il Cira è pronto a fare la sua parte".

Serino ha invece rimarcato quanto sia importante per "l'Esercito proseguire l'attività di ricerca di nuove tecnologie e degli innovativi strumenti per essere protagonisti nell'utilizzo pratico delle innovazioni".

L'accordo tra l'Esercito e il Cira si configura come una forma di collaborazione con la quale le parti, mettendo a sistema le reciproche eccellenze e competenze, si propongono di conseguire risultati concreti in termini di crescita delle professionalità e dello sviluppo capacitivo, a beneficio delle attività delle due istituzioni e dell'intero "Sistema Paese".

(ANSA).