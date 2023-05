A Ercolano 'Legalità dei sentimenti', progetto nelle scuole

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 17 MAG - Si chiama 'Legalità dei sentimenti' il progetto volto a prevenire il bullismo, la violenza di genere nelle scuole. A presentarlo, questa mattina, nella sala consiliare del Municipio di Ercolano (Napoli) la consigliera comunale Emiliana Dorio che lo ha pensato nel 2018 e lo ha condiviso con altri consiglieri della Commissione Pari Opportunità. "L'idea è creare una coscienza alla legalità, ai sentimenti corretti" ha spiegato Dorio "E' la prima parte di un progetto che mira a intervenire sui fenomeni quali la violenza sulle donne, il bullismo e la mancanza di rispetto per l'ambiente. E abbiamo visto che intervenire quando il fenomeno ha già creato una vittima, evidentemente non è una soluzione.

Dobbiamo spostare l'attenzione alla fase iniziale della prevenzione". Ecco, dunque, che è importante iniziare dai più piccoli, come più volte rimarcato dai relatori nel corso della presentazione del progetto. "E non possiamo che rintracciarli nelle scuole, perché i minorenni diventano la cartina di tornasole che fa emergere il fenomeno, dal momento che tante famiglie sono interessate da fenomeni di violenza, ma nella maggior parte dei casi, non è facile che denuncino. E poi, se interveniamo sui più piccoli attraverso neuropsichiatri infantili o psicologi che hanno strumenti per individuare il nucleo dove c'è il problema, noi riusciamo a creare una coscienza sociale volta al rispetto della propria città".

Il progetto sarà presentato nelle scuole per poi renderlo operativo: per i minori di 3 anni, attraverso le favole o per i più grandi attraverso rappresentazioni teatrali o intensificando ore di educazione civica. "Ecco la legalità dei sentimenti" ha concluso Dorio "Formiamo i minori, educhiamoli al bello perché avremo adulti sani. Questa è l'idea". Al tavolo dei relatori il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania, Giuseppe Scialla, il Procuratore Generale del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Maria de Luzenberger. All'incontro i dirigenti scolastici, rappresentanti della chiesa e delle associazioni. (ANSA)