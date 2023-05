Studenti Napoli, 'il governo ritira 660 milioni per gli alloggi'

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - "La casa è un diritto l'affitto è una rapina, vogliamo vivere, vogliamo studiare". Questo lo striscione esposto oggi a Napoli, nell'università Federico II a Porta di Massa dal Collettivo Autorganizzato Universitario, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione contro il caro affitti. Dopo il presidio, informa il collettivo degli studenti, durante il quale avevano montato le tende all'interno dell'università per denunciare i prezzi altissimi delle case e le condizioni precarie in cui sono costretti a vivere, gli studenti e le studentesse aderiscono alla giornata nazionale chiedendo che sia introdotto un tetto massimo agli affitti, che vengano espropriate le grandi proprietà sfitte, aperti nuovi studentati e approvati nuovi piani per le case popolari.

"La situazione - dichiara una studentessa del Cau - sta diventando insostenibile non solo per gli studenti, ma anche per le famiglie. Il turismo di massa sta cacciando via gli abitanti dai centri storici per lasciare spazio alle città vetrina. Il governo e le altre forze politiche sono incapaci di rispondere alle esigenze degli studenti e non solo. Proprio oggi arriva la notizia che il governo ha ritirato l'emendamento che sbloccava i 660 milioni per gli alloggi. L'ennesima dimostrazione che non c'è nessuna volontà di migliorare le condizioni di vita della gente. La nostra lotta non si ferma qui, pretendiamo delle soluzioni immediate". (ANSA).