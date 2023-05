Rapina in farmacia a San Giorgio a Cremano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 16 MAG - Rapina ai danni di una farmacia a San Giorgio a Cremano (Napoli): ieri sera intorno alle 20 i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Gianturco dove, poco prima, due persone con casco integrale e armati di pistola, entrati in una farmacia, si sono impossessati dell'incasso per poi fuggire. I Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

