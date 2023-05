Infiltrazioni camorra, commissioni per due comuni irpini

(ANSA) - AVELLINO, 16 MAG - Il prefetto di Avellino, Paola Spena, su delega del ministro dell'Interno ha nominato due commissioni di accesso nei confronti dei comuni irpini di Monteforte Irpino e Quindici. Sono incaricate di verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione e/o collegamenti della criminalità organizzata nei contesti delle rispettive amministrazioni. L'accesso avrà la durata di tre mesi prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi. Il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, e quello di Quindici, Eduardo Rubinaccio, risultano allo stato iscritti nel registro degli indagati della Procura di Avellino. Giordano è indagato per il presunto reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso nell'ambito dell'inchiesta "Aste Ok"; Rubinaccio è invece finito in una inchiesta sulle false residenze concesse a Quindici prima delle ultime elezioni amministrative. Entrambi si dichiarano completamente estranei alle ipotesi di reato loro contestate.

(ANSA).