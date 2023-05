Giovane morto folgorato da una scarica elettrica nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 16 MAG - Un 24enne è morto folgorato da una scarica elettrica a Battipaglia, nel Salernitano. Il fatto è accaduto in mattinata, intorno alle 9, nell'area di una fabbrica dismessa.

Il cadavere è stato trovato vicino ad una cabina elettrica. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare il ragazzo per il quale, tuttavia, non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).