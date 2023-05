Benevento, picchia la moglie pensando che lo tradisca

(ANSA) - BENEVENTO, 16 MAG - Era ossessionato dall'idea che sua moglie potesse avere relazioni con altri uomini, al punto da minacciarla e picchiarla a sangue. Per questo un trentottenne di Benevento è stato arrestato dagli agenti della Volante con l'accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia. Si trova ora ai domiciliari Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato e picchiato sua moglie perché temeva di essere stato tradito. Ad allertare le forze dell'ordine è stata proprio la vittima, dopo aver ricevuto un colpo al volto. La donna ha fatto ricorso alle cure mediche ed è stata giudicata guaribile in 30 giorni.

(ANSA).