Sorrento capitale della vela con la "Tre Golfi Sailing Week"

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Due porti, cento imbarcazioni, una organizzazione che coinvolge tutta la penisola sorrentina: dopo lo spettacolo della regata lunga della Tre Golfi Sailing Week conclusa a tempo record al largo del Vervece, le imbarcazioni partecipanti al Campionato Europeo Maxi e al Campionato del Mediterraneo Orc, hanno iniziato oggi le regate costiere che si concluderanno domenica prossima.

Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento e Vico Equense campo di regata internazionale che non fa invidia a location come Porto Cervo e Palma de Mallorca.

Tre Golfi Sailing Week protagonista anche nello sforzo organizzativo soprattutto a Sorrento dove in pochi giorni il porto di Marina Piccola si è trasformato accogliendo i 26 maxi partecipanti al Campionato Europeo con un progetto messo in campo dal Comune di Sorrento con il supporto operativo della V ZONA FIV.

"L'organizzazione di questa edizione della Tre Golfi Sailing Week è stata una sfida impegnativa e complessa e poterla condividere con tutti i comuni della Costiera ha rafforzato la valenza di uno dei più importi eventi velici del mediterraneo", ha commentato il presidente della Federvela campana Francesco Lo Schiavo.

Per tutti i sindaci dei comuni coinvolti la competizione rappresenta un'opportunità per ammirare le eccellenze della vela mondiale ma anche un'opportunità per la promozione di un territorio "che può vantare eccellenze e bellezze straordinarie". "Le risposte della proverbiale accoglienza della Penisola - ha affermato Roberto Mottola di Amato, presidente del circolo del remo e della Vela Italia, organizzatore della manifestazione - sono state immediate ed eccezionali, con 25 barche che rappresentano il gotha degli armatori e dei timonieri internazionali. Bisogna dire grazie alla lungimiranza dei comuni che hanno accolto i progetti loro presentati". (ANSA).