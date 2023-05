La biblioteca "De Marsico"di Castel Capuano affascina Mattarella

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Ha visitato anche la storica biblioteca "De Marsico", il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo tour a Castel Capuano, uno dei sette castelli di Napoli, il secondo per antichità dopo Castel dell'Ovo, per ben cinque secoli sede del Tribunale della città.

Ad attirare l'attenzione del capo dello Stato, però, sono stati quattro volumi inediti: si tratta di alcuni saggi di Luigi Settembrini, il "De rerum natura" di Bernardino Telesio, due trattati di Cicerone e l'esemplare unico di "Exercitationum ad quinquaginta libros pandectarum" del giurista tedesco Wissenback del 1661, uno studio sul diritto giustinianeo, unico esemplare custodito in Italia, l'altro è nella biblioteca nazionale di Monaco di Baviera.

Ad accompagnare Mattarella nella visita sono state la presidente del Foro di Napoli Immacolata Troianiello e Patrizia Intonti, presidente della biblioteca, mentre ad illustrare l'ultracentenaria storia del castello è stata Antonella Ciriello, vicepresidente della Scuola Superiore di Magistratura e consigliere di Corte di Cassazione.

Gli scaffali della biblioteca accolgono circa 90mila volumi che racchiudono la storia universale del Diritto, così come è stata interpretata nei secoli dal Foro napoletano, riconosciuto da tutti come uno dei più prestigiosi a livello mondiale.

Il presidente della Repubblica si è mostrato particolarmente interessato: ha chiesto spiegazioni anche in merito all'enorme targa che domina il salone centrale della biblioteca: gli è stato spiegato che vi sono incisi i nomi dei primi avvocati e studiosi del Diritto, che regalarono migliaia di libri alla biblioteca contribuendo in maniera determinante alla sua nascita. (ANSA).