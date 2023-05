Domani scuole chiuse a Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 15 MAG - A causa dell'allerta meteo annunciata domani, martedì 16 maggio, i sindaci dei Comuni di Ercolano (Ciro Buonajuto), Portici (Vincenzo Cuomo), San Giorgio a Cremano (Giorgio Zinno) hanno deciso, con un'ordinanza, di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non. La decisione, valida per la sola giornata di domani, si è resa necessaria - fa sapere il sindaco Giorgio Zinno - in seguito al bollettino emesso dalla Protezione Civile secondo cui sono previsti forti temporali e raffiche di vento dalle 21.00 di questa sera alle 21.00 di martedì 16 maggio.

Nei tre comuni resteranno chiusi anche i parchi pubblici e il cimitero. "Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell'evoluzione delle condizioni meteo" spiega Zinno "Rinnovo a tutti l'invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza". (ANSA).