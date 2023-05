Dimora del '700 di proprietà privata va all'asta per 6 milioni

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 15 MAG - Villa Signorini, una delle 122 dimore vesuviane del Settecento, di proprietà di una società privata, va all'asta. Immobile di pregio in via Roma a Ercolano (Napoli) è un albergo a quattro stelle circondato da un ampio parco su cui insistono due sale ricevimenti e una piscina.

Oggi, dopo lo stop imposto dalla pandemia, sta ripartendo anche grazie alle attività legate ai ricevimenti e alla convegnistica.

A destare meraviglia, in questi giorni, è la notizia della vendita all'asta pubblicata sul sito specializzato in vendite immobiliari www.idealista.it che scrive: il complesso si può acquistare all'asta a partire da 6,2 milioni di euro. Asta fissata l'11 luglio 2023 al Tribunale di Napoli.

"La Villa ha un debito che nasce da un contenzioso per un vecchio mutuo con una banca, risalente al periodo pre pandemia" spiegano i proprietari. "Purtroppo lo stop imposto dall'emergenza covid è stato fatale e a questo si sono aggiunti gli aumenti delle bollette di luce e gas. Oggi però dopo due anni di stallo, stiamo ripartendo. Ci auguriamo che il contenzioso in atto possa risolversi prima della vendita all'asta. Siamo ottimisti". Nelle sale della Villa si svolgono ricevimenti, banchetti di prime comunioni e battesimi. E a giudicare dalle presenze, la ripresa si vede. "E'il segnale che stiamo ripartendo" continuano i proprietari.

La Villa vesuviana fu acquistata nel 1911 dal proprietario della Cirio Paolo Signorini, dal quale prende il nome e poi dagli attuali proprietari. A distanza di anni, è una dimora ben conservata grazie ai notevoli sforzi degli attuali proprietari.

Di pregio anche il giardino con gli agrumeti e al centro la fontana in marmo con la statua di Leda con il cigno. (ANSA)