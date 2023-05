Comunali: verso il ballottaggio a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 15 MAG - Si profila un ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco di Torre del Greco, la città campana più grande tra quelle chiamate a rinnovare il consiglio comunale. Quando il sito del ministero ha pubblicato i risultati di venti delle 106 sezioni cittadine, è in testa il candidato del centrosinistra Luigi Mennella, che sfiora il 50% dei voti validi, fermandosi per ora a 49,47%.

Mennella, avvocato penalista di 63 anni, è stato capace di mettere insieme tra gli altri Pd, Movimento 5 Stelle, moderati vicini al Terzo Polo e Sinistra Civica. Fra due settimane, salvo sorprese legate ad una possibile affermazione al primo turno, Mennella sarà sfidato da Ciro Borriello, medico e già due volte primo cittadino, sostenuto dal centrodestra guidato da Forza Italia ma privo di Fratelli d'Italia, partito che a livello nazionale ha negato il simbolo a Borriello per i suoi problemi giudiziari (è a processo per presunte tangenti intascate nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti, mercoledì 17 maggio affronterà una nuova udienza), che al momento si attesta al 40,30%.

Il ballottaggio è un programma domenica 28 e lunedì 29 maggio. Terzo e molto staccato il candidato alla fascia tricolore Luigi Caldarola, a capo di una coalizione civica con Free Torre (espressione cittadina di Free Bacoli, il movimento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione) fermo al 9,19%. (ANSA).