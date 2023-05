Centinaia di bambini alla 'Primavera di Bagnoli' in ex base Nato

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Centinaia di bambini, accompagnati dalle proprie famiglie, hanno partecipato a Napoli alla "Primavera di Bagnoli", la festa organizzata dalla Fondazione Campania Welfare al Parco San Laise di Bagnoli, ex base Nato dove per i piccoli ospiti sono stati organizzati per due giorni laboratori, spettacoli teatrali e musicali, ma anche spazi riservati al rapporto genitori/figli.

L'evento che ha beneficiato del contributo della Regione Campania, del patrocinio del Comune di Napoli e dell'Inps. e' giunto alla sua quarta edizione e ha visto il coinvolgimento di oltre 40 realtà del terzo settore. "La crisi economica dovuta alla pandemia e alla guerra in Ucraina ha inciso moltissimo sul territorio e sulle famiglie", ha detto Patrizia Stasi, Presidente della Fondazione Campania Welfare durante il convegno "Il Welfare per le famiglie" organizzato a conclusione della festa. "E' infatti notevolmente aumentata sia la povertà educativa che quella economica. Per questo motivo abbiamo incrementato i laboratori e le attività gratuite per le famiglie con sportelli di ascolto e sostegno psicologico. Questo, infatti, oltre a riattivare processi di socializzazione, lascia ai genitori più tempo libero per concentrarsi sulla ricerca di lavoro".

"A Napoli e provincia c'è sempre più bisogno del nostro Istituto - ha aggiunto Roberto Bafundi, direttore del Coordinamento Metropolitano di Napoli Inps- e dopo aver erogato svariati milioni di bonus durante il periodo del Covid, anche nel primo trimestre di quest'anno abbiamo registrato un incremento delle Naspi e delle richieste di cassa integrazione che spesso sono servite ad alcune aziende a salvare i posti di lavoro. Purtroppo è ancora molto ingente il numero di lavoratori non contrattualizzati, che in Italia sono stimati intorno ai 3 milioni e duecentomila. Se non vogliamo arrivare al collasso del sistema è necessaria l'emersione dal lavoro nero".

"Da ieri, giorno della Festa della Mamma, grazie alla Giunta Regionale, è partita la distribuzione dei pasti alle mamme che assistono i loro figli in ospedale - Rodolfo Conenna, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon - iniziativa mai realizzata prima in Campania". (ANSA).