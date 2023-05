Blu la Fontana del Nettuno per Giornata della sclerosi tuberosa

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Il Comune di Napoli, aderendo all'iniziativa di sensibilizzazione sulla sclerosi tuberosa, illumina di azzurro la Fontana del Nettuno, in Piazza Municipio.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione sclerosi tuberosa Aps, per progetti a sostegno dei malati e delle famiglie, per finanziare la ricerca scientifica ed individuare una rete socio-sanitaria di assistenza.

"Anche in questa occasione il Comune di Napoli è in prima linea per supportare le attività promosse dall'Associazione sclerosi tuberosa che, come tante altre, è impegnata affinché si interrompa la spirale di silenzio che spesso circonda le persone affette da tali patologie", ha dichiarato l'assessore alla Salute Vincenzo Santagada. (ANSA).