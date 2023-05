Arrivano fondi, tornano cure per bimbi disabili Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Saranno reintegrati i bambini diversamente abili estromessi dalle terapie nel centro Aias di Afragola, in provincia di Napoli, a causa di mancanza di fondi: grazie a una delibera l'Asl Napoli 2 Nord ha stanziato tre milioni di euro per fronteggiare le emergenze. Lo rende noto l'associazione "La Battaglia di Andrea", che da anni si batte per i diritti dei bambini disabili dimessi e che in oltre tre mesi è stata in prima linea nella lotta per restituire alle cure i bimbi diversamente abili.

"Per noi è una gioia immensa - dichiarano Asia Maraucci e Luigi Concilio, rispettivamente presidente e vice presidente della 'Battaglia di Andrea' - il risultato arrivato questa mattina, dopo 100 giorni di lotta, è la dimostrazione che la giusta comunicazione con le istituzioni e la giusta lotta portano grandi risultati".

"Questa mattina il dottore Marcello Ricci, - spiegano Maraucci e Concilio - responsabile della riabilitazione della Asl Na 2 Nord ci ha comunicato attraverso un programma televisivo che i bambini che sono stati dimessi da Afragola potranno essere reintegrati. Ringraziamo il dottore Ricci, il direttore generale Mario Iervolino e il direttore sanitario Monica Vanni: abbiamo vissuto, insieme a tutti i genitori, cento giorni di passione, cento giorni di lotta in cui non ci siamo mai arresi e finalmente ce l'abbiamo fatta - concludono - intanto il direttore dell'Aias già ci ha informati che in giornata già avvierà le procedure per il reintegro dei pazienti dimessi, siamo felici". (ANSA).