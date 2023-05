Allerta meteo, a Napoli chiusi i cimiteri

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - A causa dell'allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile della Campania, il sindaco di Napoli, Gaetano manfredi, ha ordinato per domani la chiusura dei cimiteri cittadini. E' consentito esclusivamente, si legge nell'ordinanza appena firmata, "l'accesso all'ipogeo comunale - Cimitero Nuovissimo - delle urne cinerarie e dei feretri nelle more delle relative operazioni di polizia mortuaria, nonché l'accesso delle maestranze della Società Edison, ove ciò si rendesse necessario per il ripristino degli impianti elettrici, nonché dei Vigili del fuoco". (ANSA).