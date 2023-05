Amministrative, si vota per eleggere 84 sindaci in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Urne aperte dalle 7 di stamane in 84 comuni campani per la tornata amministrativa che coinvolge oltre 725mila cittadini. Si vota fino alle 23, e poi di nuovo domani mattina fino alle 15. Solo 19 dei comuni interessati hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, che prevede il turno di ballottaggio tra due settimane nel caso in cui nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei consensi.

Nel Napoletano i grandi comuni in cui si rinnovano le amministrazioni con possibile doppio turno sono 11, tra cui Torre del Greco e Pomigliano d'Arco; tre quelli in provincia di Salerno, cinque nel Casertano, nessuno nelle province di Avellino e Benevento. (ANSA).