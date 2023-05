Spalletti 'per il Napoli futuro brillante, si può aprire ciclo'

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - "Sono soddisfatto di ieri sera perché si è passata una bella serata, il presidente sa sempre scegliere buonissimi vini mentre io me ne intendo poco. Io ho detto quello che dovevo dire e sono soddisfatto". Lo ha aggiunto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti nella conferenza stampa prima del match contro il Monza, parlando dell'incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del futuro. Il tecnico vede per il Napoli "un futuro importante" e ritiene che con questa squadra si possa aprire un ciclo.

"Quello che mi ha fatto più piacere - ha detto Spalletti rispondendo a una domanda sul suo primo scudetto vinto in carriera in Italia - in questa galoppata è di aver dato tutto me stesso. Il club ha fatto un grande lavoro di riorganizzazione della squadra, ieri sera parlavo di due passi corretti e mi riferivo a vincere e valorizzare la rosa. Abbiamo fatto questi due passi corretti, quindi ci sarà un futuro sicuramente brillante dopo i due campionati. Mi hanno dato la possibilità di lavorare in un certo modo, portando calciatori giovani carichi di qualità e disponibilità, ci sarà un futuro importante e si può aprire un ciclo di questa squadra". (ANSA).