Spalletti, 'il mio futuro? È tutto molto chiaro'

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - "Fare riunioni in ristoranti a Napoli, dove si mangia bene, fa diventare difficile ritagliarsi tempo per parlare. È venuto fuori un quadro tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto che li esponga la società quando lo riterrà opportuno. Non posso passare davanti alla società". Così Luciano Spalletti alla vigilia del match contro il Monza, rispondendo alla domanda sulla cena di ieri sera con il presidente De Laurentiis. "Di ciò che è venuto fuori ieri sera ne parla la società quando vuole, è una loro prerogativa ed è corretto così. Io posso solo continuare a lavorare e a finire nel migliore dei modi il lavoro". (ANSA).