De Luca incontra mondo spettacolo, proseguirà sostegno Regione

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato oggi al Teatro Nuovo di Napoli gli operatori del mondo culturale e dello spettacolo.

Tra i presenti 'attore Francesco Di Leva, recente vincitore del David di Donatello come migliore non protagonista per 'Nostalgia' di Mario Martone.

"C'è una grande vivacità culturale a Napoli, abbiamo centinaia di imprese che operano nel campo del teatro, del cinema, della musica, della danza ed è tutto un mondo che va avanti grazie al sostegno della Regione Campania", ha ricordato De Luca. "Anche nel campo dello spettacolo, come in altri settori, dalla sanità agli investimenti per le infrastrutture, vi è un divario drammatico fra Nord e Sud per le risorse pubbliche stanziate a livello centrale. È quindi evidente che senza l'aiuto della Regione queste imprese, tutto questo mondo non potrebbe reggere".

"Abbiamo riconfermato questa mattina l'impegno della Regione a sostegno delle imprese culturali. L'impegno che assumo personalmente è a fare in modo che Napoli diventi, grazie allo sviluppo culturale, una città-mondo. Affinché questo avvenga, è necessario confermare l'impegno finanziario e la capacità di pianificazione che abbiamo messo in campo nel corso degli anni, ma è necessaria anche una città del rigore, capace di liberarsi da elementi di parassitismo e di sciatteria. Dobbiamo essere in grado di competere con le grandi capitali europee, perché abbiamo a Napoli tutte le caratteristiche per farlo", ha assicurato De Luca.

Il governatore si è complimentato con Francesco Di Leva "dopo il grande e meritato successo ai David di Donatello. Con Francesco ci siamo dati appuntamento nelle prossime settimane per concordare ulteriori nuove iniziative a sostegno dei giovani talenti. La Regione Campania continua ad investire in cultura per creare lavoro e far diventare Napoli una grande capitale europea". (ANSA).