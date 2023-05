Cna in Centro Artigianato Digitale, "aziende guardino avanti"

(ANSA) - SALERNO, 13 MAG - "Mettere insieme Artigianato e innovazione non è il futuro, è il presente e ben ha fatto Cna Salerno a cavalcare l'onda delle nuove tecnologie aprendo una sua sede all'interno del Centro per l'Artigianato digitale (CAD, ndr), una realtà unica ed eccezionale che guarda avanti". Con queste parole Luca Iaia, responsabile nazionale Cna (Confederazione nazionale dell'Artigianato) Marketing e Innovazione ha commentato l'inaugurazione, avvenuta ieri a Cava de'Tirreni (Salerno) della bottega Cna Salerno, direttamente nel CAD, culla dell'innovazione, gestito dalla Medaarch. Il taglio del nastro, al quale ha partecipato anche l'assessore regionale all'Innovazione, Valeria Fascione, ha suggellato la sinergia tra il CAD e l'associazione dell'artigianato e delle Piccole e Medie imprese di Salerno.

"In un matrimonio che già è stato celebrato da tempo, l'apertura della sede Cna all'interno del Centro di Artigianato Digitale di Cava de'Tirreni, è la ciliegina sulla torta e consente di camminare insieme e più vicini verso il futuro" - ha commentato Amleto Picerno Ceraso, fondatore del Mediterranean FabLab, primo laboratorio di fabbricazione digitale del sud Italia, e gestore del Cad, che ha accompagnato Iaia, organizzatore anche del Premio Cambiamenti, dedicato alla imprese che innovano e alla scoperta delle realtà artificiali che lavorano nel Cad. Nella bottega Cna inaugurata ieri verranno riproposti tutti i servizi tradizionalmente offerti agli associati, abbinati però alle occasioni e alle opportunità offerte dalla contaminazione con creatività, digitalizzazione e rivoluzione tecnologica del Centro, situato in via Crispi.

"Vogliamo anche rappresentare le nuove generazioni di artigiani - hanno spiegato il presidente ed il segretario di Cna Salerno, Lucio Ronca e Simona Paolillo, che hanno tagliato il nastro con i rappresentanti locali Tony Sorrentino e Maria Santoriello - essere qui significa stare al passo dei tempi, vicini a quegli artigiani che cercano il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione digitale". (ANSA).