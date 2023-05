Benevento batte Modena 2-1 ma retrocede in serie C

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Benevento matematicamente retrocesso in Serie C nonostante la vittoria di oggi per 2-1 sul Modena, con reti di Ciano e Foulon per i campani e di Diaw per gli ospiti.

A una giornata dalla fine la squadra allenata da Andrea Agostinelli ha 35 punti e 5 di distacco dal Cosenza quintultimo in classifica e quindi sanniti scende in Serie C.

"Con questa vittoria il rammarico accresce ancora di più e chiedo scusa a tutta la piazza a nome di tutta la squadra.

Purtroppo gli altri risultati di oggi ci condannano alla retrocessione, e chiedo scusa per non avercela fatta". Nel dopopartita di Benevento-Modena, il tecnico dei sanniti Andrea Agostinelli si scusa con la tifoseria per la retrocessione in Serie C della sua squadra. "In queste settimane ce l'ho messa tutta e la squadra mi ha seguito. Avremmo dovuto fare un miracolo, ma purtroppo non ci siamo riusciti - dice ancora Agostinelli -. In poco tempo mi sono legato tantissimo a questa città e ringrazio tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Mi scuso anche con loro, ci ho provato e chiedo scusa per non esserci riuscito". Agostinelli è stato il quarto allenatore a guidare il Benevento in questa stagione, dopo Fabio Caserta e Fabio Cannavaro, e Roberto Stellone che si è dimesso. (ANSA).