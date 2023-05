Archeoclub domani in visita all'ex Ospedale della Pace

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - I soci dell'Archeoclub d'Italia della sede di Napoli visiteranno domani, domenica 14 maggio alle 10.30 l'ex Ospedale della Pace in via dei Tribunali 227 e la mostra 'Pianeta Pandemia' a cura del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli. La visita sarà preceduta da un incontro che punta a sancire una collaborazione per il recupero e la salvaguardia dei monumenti del centro storico di Napoli. "Siamo orgogliosi di accogliere in un luogo ricco di storia, il Lazzaretto dell'ex Ospedale della Pace, i soci dell'Archeoclub con i quali da domani vogliamo dar vita ad un gemellaggio nel segno della cultura" dice il prof. Gennaro Rispoli, presidente dell'Osservatorio permanente per il centro storico di Napoli sito UNESCO e direttore scientifico del Museo di Arti Sanitarie di Napoli. "Recuperare i tesori del centro storico aiuta ad attrarre flussi turistici, già numerosi in questo periodo, e a rilanciare l'immagine di Napoli all'estero".

L'evento sarà presentato da Antonio Arcudi presidente Archeoclub d'Italia sede di Napoli 'Parthenope'. Moderano il prof. Gennaro Rispoli (presidente dell'Osservatorio permanente per il centro storico di Napoli sito UNESCO e direttore scientifico del Museo di Arti Sanitarie di Napoli) e dott. Enrico Caiazzo (vicepresidente Archeoclub d'Italia sede Napoli 'Parthenope').

