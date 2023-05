Sgambati,filo comune vertenze territorio e piattaforma nazionale

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - "Vi è un filo che lega le tante vertenze del territorio agli obbiettivi della piattaforma nazionale: contrasto alla precarietà, politiche industriali che sappiano essere ecocompatibili e digitali, un fisco che non snaturi la progressività prevista dalla Costituzione. E in più occorre continuare a contrastare il decreto sulla autonomia differenziata. Su questi temi continueremo nei prossimi giorni con assemblee in tanti luoghi di lavoro per portare il popolo del lavoro e dei pensionati alla manifestazione alla Rotonda Diaz a Napoli sabato 20 maggio" . Lo ha detto il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, all'attivo dei delegati unitari a Caserta. (ANSA).