Progetto Stem4Sud per avvicinare bimbi a materie scientifiche

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Parte da Napoli il Progetto Stem4Sud per coinvolgere ed avvicinare bambini e ragazzi alle materie scientifiche.

Alla presentazione del progetto, all'istituto Bianchi, ha partecipato la Chief Learning Futurist di Google Sydney Savion nominata nell'occasione presidente del Comitato Scientifico di Stem4Sud.

"Stem4Sud si propone di dare ai bambini più possibilità professionali per cogliere le opportunità che vengono dall'innovazione tecnologica e dalla transizione ecologica - hanno spiegato i fondatori di Stem4Sud Carmine Esposito e Paola Ferrari - e per rendere più competitivo il nostro sistema economico grazie alle competenze e ai talenti dei giovani che avvicineremo alle materie STEM. Stem4Sud, promosso da un gruppo di associazioni ed imprese guidata dalla Compagnia dei Figliuoli e dall'Accademia di Gagliato Globale, prevede anche la partecipazioni di aziende che da anni mettono al centro della loro azione giovani, formazione ed innovazione scientifica e tecnologica Il progetto partirà con un'indagine che sarà realizzata su un campione di dieci mila ragazzi del Mezzogiorno.

tra i nove e i quindici anni '' Punto di partenza e protagonisti del progetto - si legge in un comunicato di presentazione dell'evento - sono infatti ragazzi e le ragazze in età scolare. Stem4Sud intende rivolgersi direttamente a loro per capire le ragioni della scarsa preferenza per le materie STEM ed evidenziare le modalità più efficaci per orientarli e sostenerli in quella direzione.

L'indagine sarà realizzata attraverso un sondaggio realizzato sotto forma di gioco elaborato in collaborazione con Play Verto la piattaforma leader per la raccolta divertente di dati utilizzata per sondaggi globali di larga scala. (ANSA).