Nel Napoletano demolite opere abusive realizzate da ristorante

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Erano state realizzati, abusivamente, peraltro in zone caratterizzate da rischio idrogeologico, gli ampliamenti del ristorante e bed & breakfast "Leonardo's" di Agerola (comune provincia di Napoli molto prossimo alla Costiera amalfitana), demoliti al termine di un' indagine antiabusivismo della Procura di Torre Annunziata. Le operazioni hanno riguardato due locali, uno usato per la ristorazione, e una terrazza che si affacciava sul mare della Costiera.

"L'esecuzione degli ordini di demolizione disposti dall'autorità giudiziaria - spiega il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso - rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni ambientali vìolate, sia in chiave preventiva, per l'efficacia dissuasiva nei confronti dell'abusivismo edilizio: nel caso di specie - continua il magistrato - si è data esecuzione a una sentenza di condanna relativa all'anno 2008".

Il procuratore Fragliasso ha voluto anche precisare che "grazie all'incessante opera di sensibilizzazione" dell'ufficio inquirente che dirige, la demolizione è avvenuta "in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune e dalla Cassa Depositi e Prestiti". (ANSA).