Minaccia con una pistola il compagno della ex, paura a scuola

(ANSA) - CASERTA, 12 MAG - Attimi di terrore oggi a Carinaro (Caserta), all'esterno della scuola elementare, dove un 73enne armato di pistola ha minacciato il compagno della sua ex, e quest'ultima ha lanciato l'allarme inducendo il personale scolastico a bloccare per sicurezza l'uscita del ragazzi dall'istituto. Il 73enne, residente a Gricignano d'Aversa, è stato prima bloccato e disarmato da un agente della Polizia penitenziaria presente sul posto e libero dal servizio, quindi arrestato dai carabinieri per porto abusivo di arma da fuoco e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il fatto è accaduto poco dopo le 13.30, quando parecchie mamme, compresa l'ex del 73enne, attendevano l'uscita dei bimbi da scuola.

L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri, si è avvicinato alla donna costringendola a chiamare il nuovo compagno per poterlo incontrare, insieme a lei, in un posto lontano dal centro del paese. Poco dopo è arrivato in auto il nuovo fidanzato della donna, e il 73enne, senza dargli il tempo di scendere, ha cominciato ad insultarlo e gli ha puntato contro l'arma, tanto da costringerlo a innestare la marcia e allontanarsi. La donna intanto ha allertato il personale della scuola che ha bloccato l'uscita dei ragazzi, mentre l'uomo armato è stato bloccato da un agente della Penitenziaria che stava attendendo l'uscita del figlio, e poi ammanettato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise, chiamati dai tanti testimoni presenti. I militari gli hanno sequestrato la pistola calibro 357 Magnum, già messa in sicurezza dal poliziotto penitenziario. (ANSA).