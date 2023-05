I Municipalità e Acli Napoli insieme contro spreco alimentare

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - E' stato firmato oggi a Napoli un importante protocollo di intesa tra la I Municipalità e le Acli Napoli per avviare una stretta collaborazione che punta a dare vita ad un network che veda assieme le migliori energie istituzionali e sociali di Napoli.

Occasione della firma è stata quella dell'incontro organizzato, proprio nella Sala Consiliare della I Municipalità, dall'assessore Barbara Preziosie che ha visto la firma del protocollo da parte della presidente della municipalità Giovanna Mazzone e del presidente Acli Pasquale Gallifuoco. In prima linea sul tema della lotta agli sprechi nella filiera agro-alimentare c'era anche l'onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria e promotrice della legge 166 del 2016) sulle donazioni degli alimenti invenduti con misure di semplificazione, armonizzazione e incentivazione, punto di riferimento importante che stabilisce la priorità del recupero di cibo da donare alle persone più povere del Paese.

Un evento che la I Municipalità ha voluto organizzare anche per proseguire nel lavoro di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dello spreco alimentare. All'incontro hanno preso parte tra gli altri anche Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, il presidente di Confesercenti Napoli Vincenzo Schiavo e l'attore Davide Devenuto, Fondatore del Progetto "SpesaSospesa.org", che ha condiviso oggi i valori del progetto nato nel 2020 per sostenere persone in difficoltà. Un modello virtuoso e sostenibile, ideato dalla Fondazione Lab00 ETS, che grazie alla piattaforma digitale Regusto permette di gestire le transazioni di beni di prima necessità garantendo la massima trasparenza attraverso la digitalizzazione e tracciabilità dei flussi. La tecnologia blockchain integrata permette di registrare tutte le transazioni, i movimenti e le destinazioni dei beni. Un valore aggiunto per le aziende, gli enti non profit ma anche le pubbliche amministrazioni che possono monitorare gli impatti generati e programmare politiche ESG, ambientali e sociali, mirate a livello locale. (ANSA).