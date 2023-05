Donna giù dal primo piano durante una lite, è in codice rosso

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Una donna è precipitata da un primo piano alto a seguito di una lite. E' accaduto poco fa a Napoli, in via Lavinaio. La donna è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale del Mare, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica e le eventuali responsabilità dell'accaduto sono in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato Vicaria e della Squadra Mobile. (ANSA).