Denatalità, a Napoli focus sui dati del Mezzogiorno

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - L'inverno demografico che colpisce l'Italia (il Paese a più basso indice di natalità in Europa) contagia anche il Sud: anche la Campania che registra una stabilità demografica ha numeri poco confortanti. Nel 2022 la regione con la fecondità più alta è il Trentino-Alto Adige con un valore pari a 1,51 figli per donna. A seguire ci sono Sicilia e Campania che registrano però valori molto più bassi, rispettivamente 1,35 e 1,33 e comunque solo la provincia di Caserta in Campania, tra 2021 e 2022, ha fatto registrare un incremento significativo delle nascite.

Uno scenario che sarà approfondito oggi in un convegno in programma a Napoli, al Royal Continental, dalle 9 alle 17, la cui direzione scientifica è affidata a Bruno Ferraro direttore dell'Unità di Fisiopatologia della riproduzione umana dell'ospedale di Marcianise e in cui partecipano tra gli altri Lucia Fortini, assessore regionale alla Scuola e alle Politiche sociali e giovanili, Amedeo Blasotti, direttore generale della Asl di Caserta, Ugo Trama in rappresentanza della Regione Campania.

Sotto la lente i numeri della denatalità, le politiche sociali a supporto della genitorialità, la prevenzione dell'infertilità di coppia come una delle cause della denatalità, le strategie di contrasto all'infertilità tra prevenzione e diagnosi precoce. E ancora fari puntati sulla scuola come luogo per la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute relativi al sesso, droga e alcol, web e social media alleati per la prevenzione dell'infertilità, l'ambiente e gli stili di vita quali determinanti di salute. (ANSA).