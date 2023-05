Caro affitti:Manfredi,l'accoglienza degli studenti sia priorità

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - "C'è sicuramente il tema del caro alloggi ma c'è soprattutto il tema della mancanza di un sistema di accoglienza universitaria che è una delle grandi priorità del Paese. Il tema della residenzialità universitaria è fondamentale". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda relativa alle manifestazioni degli studenti universitari in varie città d'Italia, tra cui Napoli, contro il caro fitti. Manfredi ha ricordato che "quando abbiamo costruito il Pnrr, io da ministro introdussi un finanziamento straordinario per gli studentati che poi ha avuto difficoltà nell'attuazione da parte del Governo per una serie di vincoli e difficoltà riscontate in sede di emanazione del bando". Nel ricordare che le competenze in materia di diritto allo studio e residenzialità si dividono tra Stato e Regioni, il sindaco ha riferito che il Comune di Napoli ha dato all'azienda per il diritto allo studio due immobili: l'ex residenza del Policlinico "abbandonata da molti anni" che consentirebbe una residenzialità di oltre 100 posti e Sant'Eligio "per la realizzazione di spazi studio". "Noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto - ha aggiunto Manfredi - e stiamo partecipando al tavolo promosso dal ministro Bernini per favorire la realizzazione di residenze mettendo a disposizione spazi del patrimonio comunale che sono stati già individuati, messi a disposizione dell'agenzia regionale e ci auguriamo che i progetti, che già ci sono, siano finanziati rapidamente e che vadano a buon fine". Manfredi ha anche ricordato che "esiste un grandissimo patrimonio demaniale, spesso abbandonato e inutilizzato, di competenza statale che potrebbe essere messo a disposizione degli studenti: ci sono tante caserme, tanti spazi che potrebbero essere utilizzati ma serve una politica che abbia una sua continuità anche perchè i tempi di realizzazione degli alloggi sono lunghi". (ANSA).