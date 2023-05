Caro affitti: studenti a Napoli, espropriare i palazzi vuoti

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Le tende nel giardino della facoltà di Porta di Massa della Federico II: scatta anche a Napoli la protesta degli studenti denunciano l'enorme aumento degli affitti in una Napoli che è piena di turisti, causa questa del forte rincaro.

"Noi tentiamo di fare pressione - spiega Federica - perché i pochi studentati che esistono non siano fatiscenti come sono oggi e che ce ne siano tanti altri per i quali si possa fare richiesta e accedere. La situazione nostra è drammatica e peggiora, sappiamo che a settembre ci sarà un altro storico aumento degli affitti". Alloggi con prezzi raddoppiati in un'Italia in cui "migliaia di studenti - spiega Federica - non possono permettersi l'università oggi e questo diventa un divieto al primario diritto dello studio. Parlo di studenti di piccoli paesi che è giusto che si trasferiscono in grandi città anche per vedere realtà diverse rispetto al luogo dove sono nati, ma non ci si riesce perché nostri genitori non possono permettersi questi costi".

Per molti studenti fuori sede diventa obbligatorio anche cercarsi un lavoro per potersi pagare un alloggio: "E' dura - spiega Carlo - lavorare e studiare, anche perché a Napoli si lavora in condizioni difficili, prendndo paghe basse per lavori da 8 a 12 ore al giorno. Io ho amici che lavorano sei giorni a settimana, facedo una vita complicata al punto che devi pregare il datore di lavoro di avere ogni tanto un girono libero per poter dare l'esame. Gli aumenti sono molto forti: miei amici che fino a 2018-2019 avevano stanze da 250 euro al mese, oggi ne pagano 450. Questo accade per la 'turistificazione' di Napoli che è positiva per l'immagine della città ma non tutela chi la città la vive tutti i giorni. Anche io temo di essere cacciato dalla mia stanza che potrebbe essere trasformata in B&B".

"Pensiamo - spiega Carlo - alla forte quantità di edifici abbandonati a Napoli e in Campania. In Catalogna hanno deciso di espropriare grandi proprietà abbandonate da tre o più anni per trasfromarle in alloggi annche per gli studenti. Pensiamo anche noi a edifici abbandonati che possono essere ristrutturati e messi a disposizione dei ragazzi che vogliono fare quello per cui sono venuti a Napoli, studiare". (ANSA).