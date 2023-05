Andrà in tour la copia della Corona di Carlo di Borbone

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Andrà in tour in Italia e all'estero la replica della Corona di Carlo di Borbone, realizzata per la sua incoronazione a Re delle due Sicilie, avvenuta a Palermo il 3 luglio 1735. Emerge durante la presentazione nell'Archivio di Stato di Napoli dove la Corona è in mostra. Ciro Paolillo, già docente di Gemmologia Investigativa alla Sapienza di Roma, l'ha ricreata: è identica, nei minimi particolari, rispetto a quella disegnata dal gioielliere e cesellatore avignonese Claude Imbert, a cui Elisabetta Farnese, madre di Carlo e regina di Spagna affidò la realizzazione della Corona con oltre 300 diamanti di varie dimensioni che facevano risaltare il diamante violetto Farnese, 42 carati di un colore inusitato. Della Corona si parla nel volume della scrittrice Annamaria Barbato Ricci e di Ciro Paolillo "L'Enigma della Corona-Carlo III di Borbone e i diamanti Farnese" (Gangemi Editore International), anch'esso presentato insieme con la mostra.

Un enigma lungo oltre due secoli giacché della Corona se ne sono perse le tracce. Dopo Carlo salì sul trono suo figlio, Ferdinando IV. Si ipotizza che la famiglia reale l'avesse portata con sé, oltre a una quantità incalcolabile di beni preziosi, durante il trasferimento a Palermo, alla fine del 1798, sulla nave ammiraglia inglese Vanguard, di cui era al comando Orazio Nelson. Fu da allora che la Corona infatti sparì dall'iconografia della dinastia Borbone. Molte ipotesi sulla sua sorte emergono proprio dal libro presentato. La Corona nella versione di Paolillo, copia perfettamente il disegno di Imbert, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli. La replica di oggi è in argento dorato, con oltre 300 cubik zirconia taglio antico, simulanti i diamanti bianchi, e un'ametista quadrata per il diamante violetto. A fare da cornice a libro ed esposizione della Corona, un incontro introdotto e moderato dalla direttrice dell'Archivio, Candida Carrino, a cui partecipano Ana Navarro Ortega, direttrice dell'Istituto Cervantes di Napoli, Ciro Paolillo e Giulio Sodano, ordinario di Storia Moderna all'Università Vanvitelli. (ANSA).