Al San Carlo Bono incontra Manfredi, 'amo Napoli e la sua gente'

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato questo pomeriggio Bono Vox al Teatro San Carlo, dove domani sera il frontman degli U2 si esibirà in 'Stories of surrender'.

Manfredi ha donato a Bono il crest della città per portagli il saluto di tutta Napoli. "Siamo molto onorati di averti qui, in una fase di straordinario rilancio e ritrovata centralità della città", ha detto il sindaco mentre Bono ha evidenziato il proprio rapporto d'amore con Napoli e con la sua gente, da lui definita "combattiva". (ANSA).