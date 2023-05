Sorpreso in auto con un chilo di droga, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Nella sua auto è stato trovato un chilo di crack. È così finito in manette Ciro Musella, 31enne di Scampia. I carabinieri del nucleo operativo e della Pmz Stella lo hanno sorpreso in via Labriola. Era a bordo della sua auto e quando si è accorto di essere stato affiancato ha tentato la fuga. Per guadagnarsi spazio ha speronato la pattuglia ma non ha fatto molta strada.

I militari lo hanno bloccato e perquisito. In auto 1 chilo e 50 grammi di crack, sostanza pronta per essere dosata e poi venduta.

Il 31enne deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).