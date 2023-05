Premio Morante, i vincitori sul palco dell'auditorium Rai Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Un auditorium gremito di studenti ha partecipato al Premio Elsa Morante 2023 dedicato ai sessant'anni del Centro di Produzione Rai di Napoli. La 37/a edizione condotta da Tiuna Notarbartolo e da Alessandro Incerto ha visto la premiazione dei vincitori nei diversi settori.

A presiedere la kermesse Dacia Maraini: "Vedendo questa platea mi viene in mente il libro di Elsa Morante Il mondo salvato dai ragazzini. Il mondo è vostro ed è molto bello che voi impariate che solo le parole, il pensiero, la riflessione, il senso della responsabilità possono fermare le guerre perché viviamo un momento difficile e molto pericoloso". Alla platea si è rivolto Antonio Parlati direttore di Rai Campania: "Questo Centro ha la missione di fare programmi televisivi ma anche quella di essere un presidio sul territorio per iniziative che aprono alla cultura".

A turno, sul palco sono saliti i vincitori: Vincenzo Schettini, Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze con il libro La fisica che ci piace; Elisabetta, Gnone Premio Elsa Morante Ragazzi Fantasy per la saga Fairy Oak; Mattia Villardita per il Sociale con Io e Spiderman. E poi, Francesco Sarcina de le Vibrazioni per la Musica, Francesca Fialdini per la Comunicazione, Lorenzo Marone per la Narrativa con Le madri non dormono mai. Al regista Mario Martone, all'attore Francesco Di Leva e al produttore della Mad entertainment Luciano Stella è stato assegnato il Premio per il film Nostalgia.

Questa edizione ha assegnato il Premio alla memoria di Maurizio Costanzo, per 15 anni in giuria fino alla sua scomparsa. A ritirare la targa la figlia Camilla e il suo miglior amico Giorgio Assumma. "Un giornalista fondamentale per tutti noi che abbiamo praticato questa professione" ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in collegamento video, "una scelta opportuna che condivido e che idealmente lega la Morante a Costanzo per quell'amore della verità e della narrazione che entrambi hanno manifestato di avere".

Gli alunni hanno giudicato i libri letti. Il Premio Scuole è stato vinto da Io e Spider-Man di Mattia Villardita. Targa del Premio Elsa Morante al Centro di Produzione Rai per l'anniversario dei sessanta anni. (ANSA).