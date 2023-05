Infortuni in edilizia +13,7% in Campania, forum Inail

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Sono 1.214 gli infortuni nel settore dell'edilizia in Campania nel 2021 rispetto ai 938 del 2020 con un aumento del 13,7%. E' questo il dato che desta allarme in Campania e che è stato analizzato e affrontato a napoli dall'Inail nazionale con il Forum della prevenzione, "Made in Inail", organizzato dalla Direzione regionale dell'Istituto. Un momento di confronto e dialogo tra esperti, addetti ai lavori e stakeholders sulle strategie di contrasto più efficaci agli infortuni e alle malattie professionali. La tappa a Napoli "ci ha portato ad ascoltare oggi - spiega all'ANSA il direttore generale dell'Inail Andrea Tardiola - un confronto molto interessante sull'edilizia, in un racconto del mondo del lavoro oggi che incorpora rischi tradizionali. Si muore cadendo dall'alto o schiacciati da un peso, come succedeva 100 o 1.000 anni fa, ma il settore conosce anche una trasformazione con cantieri all'avanguardia, progettazione digitale e tecnologie avanzate. E' interessante per noi sentire esperienze dal mondo sindacale e datoriale che vanno avanti insieme e sentono la necessità che il settore abbia qualità elevata e sicurezza, non solo per quanto riguarda il prodotto finito, ma anche sul versante della tutela del lavoratore. Inail accompagna questo processo con il Tour 2023 mettendo intorno al tavolo anche le istituzioni locali e l'innovazione come l'Innovation Village presente oggi a Napoli".

L'Inail "è in prima linea anche per l'assistenza alle pmi per la tecnologia che aumenta la sicurezza": "Quest'anno raddoppiamo - spiega Tardiola - i fondi dei Bandi Easy, con le risorse date a piccole e medie imprese per ammodernare le tecnologie per produrre in maniera sicura. E poi lavoriamo sulla formazione da fare in maniera efficace come la realtà immersiva, con tecniche per imparare a usare un mezzo di cantiere in un simulatore, divertente come un videogame ma che tara la capacità di un lavoratore a usare una gru o un mezzo di movimentazione dei materiali ed è importante per capire le capacità di apprendimento. Se non riesci a pilotare una gru con condizioni di vento non ci sali poi dal vivo. Noi cerchiamo di essere una grande agenzia che fa transizione da un mondo all'altro, contrastando rischi tradizionali e migliorando modelli di produzione, preparandoci anche ad affrontare con imprese e lavoratori i rischi che emergeranno, legati ad esempio al cambiamento climatico e all'invecchiamento della popolazione al lavoro, ma con lo sguardo sempre rivolto ai giovani: per questo chiudiamo oggi la giornata con la formazione dei ragazzi e delle ragazze che nei prossimi 30 anni si misureranno con nuovi rischi delle sfide lavorative".

L'Inail immagina anche una prospettiva di collaborazione sulla sicurezza sempre maggiore tra imprese e sindacati: "Vedo un confronto-dialogo - spiega il direttore generale - in cui la divisione non è tra imprese e sindacati. Oggi il presidente Ance qui ha rappresentato le imprese responsabili che pensano al mercato con aziende strutturate e organizzate, con un curriculum che attesta la capacità di far lavorare in sicurezza e che avvertono il fastidio di competere con altre aziende improvvisate e opportunistiche. Questo è molto significativo. Se si parte da queste basi anche il sindacato trova una controparte adulta e responsabile con cui stringere accordi che sono utilissimi per il modello trilaterale che vede anche la presenza di Inail". (ANSA).