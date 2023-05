Giro: Lefevere "Sud come Colombia", Bettini "no,come la Francia"

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Fa discutere al Giro l'uscita del team manager della Soudal-Quick-step, Patrick Lefevere, che - intervistato da una radio belga - ha paragonato le strade del Sud a quelle della Colombia dopo che ieri la punta di diamante della squadra, il campione del mondo Remco Evenepoel, uno dei favoriti alla vittoria finale, è caduto a causa di un cane che gli ha tagliato la strada.

"Non è bello che accadano cose del genere. Sul percorso ho visto almeno quindici cani randagi. Due meticci, ad esempio, si sono fatti strada tra la folla - ha detto il belga Lefevere a Radio 1 -. Questo è tipico del Sud Italia. Mi pareva, e non voglio esagerare, di essere in Colombia. Come ciclista non puoi tenere conto di tutto, devi sperare un po' nella buona volontà delle persone e della polizia affinché tutto funzioni nel modo più sicuro possibile".

La replica arriva da Paolo Bettini, già campione olimpico e al Giro come testimonial di Banca Mediolanum: "Patrick dice sempre quello che pensa, lui è così. La realtà - spiega all'ANSA - è che le strade del Sud sono difficili non per i cani ma per le buche o per l'asfalto e se cade qualche goccia ecco che si cade. Quello che è accaduto ieri succede in Francia, nel Sud della Spagna, un po' ovunque. Sono le difficoltà di una gara difficile di tre settimane come il Giro. Se ieri ci fosse stato il sole - conclude Bettini - non sarebbe successo niente e nessuno avrebbe avuto da ridire. Sono cose che capitano e che fanno parte del gioco. Le metti nel conto". (ANSA).