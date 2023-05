Erin Doom incontra per la prima volta i lettori con Stigma

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Erin Doom, l'autrice più amata e venduta in Italia nel 2022, che rivelerà per la prima volta la sua identità domenica 14 maggio alle 20 a Che tempo che fa su Rai3, incontrerà per la prima volta i lettori il 16 maggio alle 17.30 al The Space Cinema Odeon a Milano e il giorno dopo, il 17 maggio alle 20.00, sarà alla Feltrinelli Appia di Roma. Sarà poi, il 27 maggio alle 15, alla Mondadori Megastore di Marcianise, in provincia di Caserta e il 28 maggio alle 16 alla Libreria Ubik I Portali di Catania. Erin Doom, pseudonimo di una scrittrice italiana di cui finora si sa che si chiama Matilde, è emiliana, under 30 e laureata in Legge, torna in libreria il 16 maggio con Stigma, primo capitolo di una nuova saga che vede protagonisti Mireya e Andras, in uscita il 16 maggio per Magazzini Salani di cui parlerà in anteprima domenica da Fabio Fazio. Oltre 700mila copie vendute, in corso di traduzione in 18 paesi, dopo il grande caso editoriale Fabbricante di lacrime che presto diventerà un film, è uscito Nel modo in cui cade la neve, entrambi nella top ten dei bestseller dell'anno. (ANSA).