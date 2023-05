Casamicciola, "passi avanti decisivi" per l'escavo del porto

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Passi avanti decisivi" per il dragaggio del porto di Casamicciola sono stati annunciati oggi dal commissario all'emergenza frana di Ischia Legnini a seguito di una conferenza speciale dei servizi che ha esaminato il progetto definitivo-esecutivo per l'escavo dell'approdo isolano reso parzialmente inutilizzabile dopo l'alluvione dello scorso novembre.

Il fango che attualmente impedisce ai traghetti passeggeri di operare potrà infatti rimosso e essere smaltito direttamente in mare, visto l'esito favorevole degli esami effettuati nelle scorse settimane sui campioni prelevati in vari punti del porto.

Durante la riunione, tenutasi alla presenza tra gli altri del vicepresidente della regione Campania Bonavitacola, del sindaco di Lacco Ameno (comune capofila del progetto di dragaggio) Pascale, dell'Autorità di Bacino e di tutti i rappresentanti degli enti e dei soggetti coinvolti sono stati illustrati gli elaborati tecnici e il piano di monitoraggio del porto.

A seguito della comunicazione dei test sui campioni la Regione si è impegnata a rilasciare l'autorizzazione all'immersione in mare del materiale dragato e il Rup, con il Comune di Lacco Ameno, in qualità stazione appaltante, ha comunicato che avvierà la procedura negoziata accelerata per l'affidamento dei lavori già lunedì prossimo.

"Se martedì prossimo la Conferenza acquisirà tutti i pareri necessari, la Regione darà l'autorizzazione nei termini previsti per l'immersione dei detriti in mare e se le procedure di affidamento dei lavori rispetteranno le scadenze previste, potremo rispettare i tempi che ci siamo prefissati per un'opera di fondamentale importanza per Casamicciola" ha dichiarato il commissario straordinario (ANSA).