Auto finisce in una scarpata nell'Avellinese

(ANSA)- AVELLINO, 11 MAG- Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 7 nel territorio del comune irpino di Pratola Serra. Dopo aver sbandato, l'auto condotta da una donna di 61 anni di Avellino è finita in una scarpata attigua ad un fondo agricolo.

La donna è rimasta ferita per fortuna non gravemente ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato l'auto utilizzando l'autogru. (ANSA)