Albero si abbatte su un furgone a Napoli, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Un pino si è abbattuto su un furgone in sosta schiacciandolo completamente: una tragedia sfiorata. E' quanto accaduto nella mattinata di oggi nel quartiere Posillipo a Napoli. All'interno del veicolo non c'erano persone ma il furgone è andato distrutto. L'area dove è avvenuto il fatto ora è stata messa in sicurezza. Ora bisognerà capire perchè l'albero - un pino marittimo - abbia ceduto all'improvviso. (ANSA).