Senza patente e assicurazione, denunciato nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 10 MAG - Alla guida senza patente, che gli era stata revocata, di un'auto non revisionata e senza copertura assicurativa. Un 30enne di Baiano, in provincia di Avellino, è stato trovato in possesso anche di una modica quantità di cocaina e di un coltello a serramanico. Il giovane è stato fermato dai carabinieri ad Avella (Avellino) nel corso delle normali attività di controllo del territorio. Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Avellino per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. (ANSA).