Pugilato: Mondiali; Mouhiidine in semifinale, è già medaglia

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Aziz Abbes Mouhiidine si conferma la punta di diamante, e la grande speranza per i Giochi di Parigi, della nazionale italiana di pugilato. Il peso massimo irpino, argento ai Mondiali di Belgrado 2021, oggi si è qualificato per le semifinali dell'edizione di quest'anno, in corso a Tashkent, battendo ai punti con verdetto unanime (5-0, con tutti i giudici che hanno dato 30-27) il tagiko Davlat Boltaev, 24enne pugile già professionista e che viene dalle arti marziali. Molto sicuro di se stesso, l'azzurro ha sempre avuto in mano il match e pur non portando colpi particolarmente spettacolari ha confermato di essere in possesso di un'ottima 'scherma' pugilistica, lavorando bene col gancio destro e sulle gambe.

Con la vittoria di oggi Mouhiidine è arrivato in zona medaglie, sarà come minimo bronzo, piazzamento che in questo caso prevede un premio di 50mila dollari. Duecentomila e centomila sono invece quelli destinati, rispettivamente per l'oro e l'argento. E a questo proposito, il fatto che per i Mondiali maschili l'Iba abbia previsto premi doppi rispetto a quelli dei Mondiali femminili ha anche suscitato qualche polemica in nome dell' 'equity gender'.

Quanto a Mouhiidine, tornerà sul quadrato venerdì, per la semifinale contro l'armeno Narek Manasyan che, a sorpresa, ha battuto il ben più quotato spagnolo Enmanuel Reyes Pla, contro il quale il peso massimo azzurro disputò e vinse la finale degli ultimi Europei. Nell'altra semifinale si affronteranno il pugile di casa, l'uzbeko Lazizbek Mullojonov che, trascinato dal pubblico, ha sconfitto il campione del mondo in carica, il cubano Julio Cesar La Cruz Peraza, e il russo Muslim Gadzhimagomedov, che l'oro mondiale lo ha vinto nel 2019.

