Per Lozano distorsione ginocchio, stagione chiusa

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Stagione praticamente finita per Hirving Lozano che ha riportato una distorsione al ginocchio alla fine del primo tempo contro la Fiorentina domenica.

L'esterno messicano è stato accompagnato oggi a Roma dal responsabile dello staff medico del Napoli Raffaele Canonico ed è stato visitato dal professor Mariani alla clinica Villa Stuart. Gli esami hanno riscontrato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà valutato l'iter riabilitativo.

Per il messicano un addio alla stagione scudetto vissuta da protagonista nell'alternanza con Politano sulla fascia destra.

Lozano è a Napoli dal 2019 e ha un contratto in scadenza nel giugno 2024: quest'estate per lui c'è la possibilità di salutare il Napoli o di rinnovare il contratto. (ANSA).