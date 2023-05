Istituto Don Bosco-D'Assisi nella sede dell'Aeronautica militare

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 10 MAG - L'istituto comprensivo "Don Bosco-D'Assisi" di Torre del Greco è stato invitato presso il palazzo dell'Aeronautica militare dal capo dello Stato Maggiore, il Generale di squadra aerea, Luca Goretti. Nelle giornate precedenti all'evento gli alunni sono stati supportati dal primo aviere scelto Giampaolo Magnetti che in veste di cicerone ha aiutato i ragazzi a sciogliere dubbi e curiosità sulla storia dell'aeronautica. I giovani studenti della secondaria di primo grado sono stati accompagnati dalla dirigente dell'istituto, la professoressa Rosanna Ammirati, dalla docente Cecilia Ciaravolo e dal professore di incisione e storia dell'arte Vittorio Farese: in quella sede hanno potuto mostrare il lavoro laboratoriale di incisione di cammei e lavorazione del corallo che l'istituto svolge da sempre, al fine di tutelare il patrimonio artistico del territorio e sviluppare le competenze nei giovani in questo lavoro artigianale e artistico tipico della città. La scuola ha anche omaggiato il generale Goretti e sua moglie di due cammei realizzati per l'occasione. I ragazzi infine hanno potuto sciogliere dubbi e curiosità con domande e riflessioni, visitare la caserma e pranzare con i piloti. (ANSA).