Giro: l'australiano Groves vince in volata la quinta tappa

(ANSA) - SALERNO, 10 MAG - L'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ha vinto in volata la quinta tappa del Giro d'Italia, la Atripalda-Salerno, di 171 chilometri. Allo sprint, si è aggiudicato il secondo posto l'italiano Johnatan Milan, precedendo il danese Mads Pedersen. La maglia rosa di leader della classifica generale resta al norvegese Andreas Leknessund (Dsm). Poco prima dell'arrivo, sul lungomare di Salerno, si sono avute ben tre cadute, che hanno coinvolto numerosi corridori. La prima a circa 7 km dal traguardo ha spezzato il gruppo, coinvolgendo lo stesso Groves, la maglia rosa Leknessund e anche lo sloveno Primoz Roglic. Più avanti, nella zona dei -3 chilometri che prevede la neutralizzazione, per un'altra caduta è finito a terra tra gli altri Remco Evenepoel - la seconda del giorno per il belga -, mentre proprio durante la volata finale ha tagliato il traguardo da terra Marc Cavendish, facendo cadere altri concorrenti. (ANSA).