Contraffazione e sicurezza lavoro, controlli dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Il comando provinciale dei Carabinieri di Napoli ha disposto un servizio a largo raggio a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe e i Carabinieri della compagnia Stella insieme a diversi reparti speciali dell'Arma hanno setacciato la zona.

Durante le operazioni i militari del nucleo operativo hanno sequestrato 565 prodotti - tra abbigliamento sportivo e scarpe - contraffatti. La merce era venduta in strada, al corso Umberto I, da una persona poi fuggita.

I militari del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno, invece, denunciato il titolare di un esercizio commerciale in via Raffaele Conforti. L'imprenditore aveva impiegato dei lavoratori senza la prevista formazione. L'attività è stata anche sospesa perché all'interno è stato trovato un lavoratore mai regolarmente assunto.

89 le persone identificate e 40 i veicoli controllati con 13 sanzioni al codice della strada per un totale di quasi 10mila euro. (ANSA).