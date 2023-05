Bayern: Kahn, spendere 150 milioni per Osimhen è un rischio

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Stiamo pensando alla questione di un attaccante. Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo segnato 83 gol in Bundesliga, più di qualsiasi altra squadra, e ciò dimostra che il nostro team attuale può segnare molti gol. Il Napoli chiede 150 milioni per Osimhen? Bisogna farsi delle domande. Con queste somme in ballo, il Bayern deve chiedersi: il giocatore ti dà garanzie per questi soldi? Sarebbe sicuramente un grosso rischio". In un'intervista alla 'Bild', l'ex portiere e ora ad del Bayern, Oliver Kahn, ammette che la sua società in estate cercherà una punta sul mercato ma non sembra convinto, viste le cifre in ballo, dell'opportunità di prendere Osimhen dai campioni d'Italia, nonostante il nome del nigeriano sia stato più volte accostato al club bavarese.

Kahn, il cui ruolo nel Bayern potrebbe essere messo in discussione nel prossimo consiglio d'amministrazione previsto per il 30 maggio, parla poi dell'esonero a sorpresa di Julian Nagelsmann: "I risultati non erano quelli che ci aspettavamo, e per questo motivo la decisione è stata giusta. Eravamo arrivati a un punto in cui bisognava agire. Quello di Nagelsmann era un contratto a lungo termine, ci credevamo fermamente ma poi le cose si sono evolute in modo diverso da come avevamo immaginato". (ANSA).