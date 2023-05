Autocarro si ribalta, conducente estratto dall'abitacolo

(ANSA) - CASERTA, 10 MAG - I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti per un grave incidente che ha coinvolto a Marcianise (Caserta), sulla strada statale Sannitica nei pressi del centro orafo "Tarì", un autoarticolato adibito al trasporto di matasse di ferro, che per cause da accertare, si è ribaltato finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata. L'autista è stato soccorso ed estratto dell'abitacolo, e affidato ai sanitari del 118; la sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

